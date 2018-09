Während dem zweiten Satz wohl uneingeschränkt zuzustimmen ist, beschleichen den Betrachter beim Lesen der ersten Aussage doch leichte Zweifel. War die Baader-Meinhoff-Gruppe an Verbesserungen oder am Umsturz interessiert? Waren die von den Grünen unterstützten Anti-Atomkraft-Horden in Brockdorf, Wackersdorf und Gorleben in den 1980ern und1990ern wirklich so staatstragend, oder gab es da nicht auch zahlreiche militante Gegner „des Systems“? Und sind diejenigen, die heute im Hambacher Forst mit Zwillen auf Polizisten und Arbeiter schießen, wirklich echte Anhänger der Parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaates und des Grundgesetzes?