Dahinter steckt in zweierlei Hinsicht ein krudes Weltbild. Erstens erkennt es an, dass Großmächte einen eigenen „Hinterhof“ haben, in dem sie nach eigenem Gutdünken schalten und walten können. Ihnen wird eine neutrale Zone um sie herum zugestanden, in der die dort lebenden Menschen kein Selbstbestimmungsrecht haben, also systematisch – und in dieser Lesart zu Recht – unfrei sind. Wenigstens gilt dies offenbar so lange, wie die Großmacht Russland heißt. Im amerikanischen Fall sehen es die Autorinnen vermutlich anders – dabei kann man ihnen durchaus zustimmen. Niemand hat das Recht, den Bewohner anderer Länder vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Allerdings sollte auch niemand das Recht haben, dies eigenen Bürgern vorzuschreiben.