Freytags-Frage: Ist Herr Palmer wirklich ein Spalter?

In der vergangenen Woche hat der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer erneut Schlagzeilen gemacht. In einem durchaus provokanten Beitrag auf seiner Seite in den sozialen Netzwerken stellte er die Frage, wie die Deutsche Bahn die Personen aussucht, die sie auf der ihrer Website abbildet. Man musste ihn so verstehen, dass er die Auswahl der Menschen dort für nicht repräsentativ für die deutsche Gesellschaft hielt. Allerdings konnte man seinen Beitrag nicht so lesen, dass er etwas gegen die Abgebildeten hätte.