Erst einmal müsste der Ministerpräsident um Vertrauen werben. Er kann nur erfolgreich Politik gestalten, wenn er Stimmen aus CDU und FDP bekommt. Es ist undenkbar, dass er auf Stimmen der AfD setzen wird – trotz der teilweise substanziellen Überlappungen in den Haltungen beider Parteien. Linke und AfD haben abseits aller trennenden Rhetorik einiges gemeinsam, allerdings weniger in der Landespolitik als bei nationalen und globalen Themen.



Die Herausforderung für den Ministerpräsidenten würde daher sicher darin bestehen, eine potenzielle Blockade der CDU und FDP aufzubrechen. Das würde Zeit kosten und viele Gespräche erfordern, wäre aber nicht ausgeschlossen. Das heißt aber auch, dass die landespolitischen Initiativen der neuen Regierung sich immer und ausschließlich am Wohl des Landes und seiner Bewohner zu orientieren hätten. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall; die jeweilige Mehrheit hat gelegentlich ideologische Steckenpferde geritten oder parteipolitische Vorteile gesucht. Das würde nun kaum möglich sein. Es müsste daher immer um die Sache gehen.