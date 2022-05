Freytags-Frage: Kann der Kanzler das deutsche Standing in Afrika verbessern?

Bundeskanzler Scholz war in dieser Woche in drei afrikanischen Demokratien zu Gast. Es ging ihm sicherlich um mehrere Aspekte. Im Senegal stand ein Gasförderprojekt vor der Küste im Mittelpunkt, im Niger besuchte der Kanzler die deutschen Truppen, und in Südafrika wollte er wohl Einigkeit mit Präsident Ramaphosa in der Einschätzung der russischen Invasion in der Ukraine erzielen. Letzteres gelang nicht, da die südafrikanische Regierung bislang nicht von ihrer Vasallentreue zu Russland abweichen will – vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der African National Congress (ANC), die heutige südafrikanische Regierungspartei, in der Apartheid-Zeit viel Unterstützung aus der Sowjetunion erhielt und Teile ihrer Kader noch heute aus Russland alimentiert zu werden scheinen, ist dies nicht sehr überraschend.