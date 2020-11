Dabei ist es unzweifelhaft nötig, die Möglichkeiten der Gentechnologie – unter strenger ethischer Kontrolle – zu erforschen. Denn angesichts einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung und des damit zweifelsfrei verbundenen Klimawandels ist es notwendig, sämtliche Optionen der Nahrungsmittelproduktion zu kennen. Dies gilt umso mehr, wenn neue Technologien die Nahrungsmittelproduktion auch noch umweltfreundlicher ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist es zumindest grob fahrlässig und zynisch, Forschung zur Sicherstellung der Ernährung für alle unsachlich zu diskreditieren.



Diese Verweigerungshaltung hat auch die Diskussion um Gentechnik in den letzten Jahren eher unsachlich werden lassen. In einem offenen Brief an die Führung von Greenpeace, die Vereinten Nationen und Regierungen haben 156 Nobelpreisträger und knapp 13.500 weitere Menschen in der ganzen Welt die Totalverweigerung gegenüber der Gentechnologie sogar als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und Greenpeace aufgefordert, diese Haltung – speziell zum sognannten Golden Rice – zu überdenken. Greenpeace hat diesen Brief konsequenterweise nicht als Gesprächsangebot interpretiert.