Zusätzlich hat die Diskussion durch die jüngsten krassen Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung in Hongkong eine neue Dimension erhalten, die die Befürworter einer gesetzlichen Regelung allerdings noch nicht wahrgenommen zu haben scheinen; oder sie empfinden Menschenrechtsverletzungen eines sozialistischen Regimes als verzeihlich. Fest steht aber: Wenn deutsche Unternehmen in allen Ländern auf die Einhaltung der Menschenrechte in der Lieferkette, aber außerhalb ihrer unmittelbaren Verantwortung, zu dringen haben, werden sie in China vermutlich einen schweren Stand haben. Nach gegenwärtig bekannter Rechtslage könnte eine Beschwerde durch eine Vertreterin einer deutschen Niederlassung in China wegen Menschenrechtsverletzungen dort deren Verhaftung nach sich ziehen. Kommt es nicht zur Beschwerde, wird es vermutlich hierzulande zur Klage kommen. Das heißt, in Zukunft wäre jedes Verhalten deutscher Unternehmer oder Manager in China unter Umständen illegal. Ob das den Menschenrechten in China zum Durchbruch verhilft, kann bezweifelt werden.