Denn das Pfund der T20 ist genau diese Unabhängigkeit vom politischen Prozess sowie die Breite an Expertise aus ganz unterschiedlichen – auch politischen – Kontexten. Universitätsangehörige, große Institute wie das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn und das Kieler Institut für Weltwirtschaft, die Brookings Institution in Washington, das South African Institute for International Affairs in Johannesburg, kleine Beratungsfirmen, politische Stiftungen und andere bilden die T20. Das sichert unterschiedliche methodische Herangehensweisen und politische Standpunkte, die in den Diskussionspapieren in Einklang gebracht werden müssen.