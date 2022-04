Dazu muss man sich die Elastizitäten, das heißt die Reaktionen der Anbieter auf den Nachfrageausfall und der Nachfrager auf die folgenden Preiserhöhungen ansehen. Die Preiselastizität der Nachfrage in Deutschland ist kurzfristig sehr niedrig, das wird überall anerkannt. Aber offenbar ist die russische Seite genauso abhängig vom Verkauf des Gases an uns, wie wir von der Lieferung. Gazprom als Hauptlieferant scheint jetzt schon unter den Sanktionen zu leiden und würde in weitere Schwierigkeiten kommen, wenn es kein Gas mehr nach Westen verkaufen kann. Denn die Infrastruktur in Russland scheint nicht so ausgerichtet zu sein, dass man schnell neue Abnehmer im Osten des Landes beliefern könnte. Es wäre langfristig sehr teuer für Gazprom, die Gasförderung zu drosseln.