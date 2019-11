Um all das zu realisieren, bedarf es also nur eines spürbaren Preises für den CO 2 -Ausstoß – hier ist den Grünen in ihrer Kritik am Klimapaket der Bundesregierung aus dem September zuzustimmen. Ein spürbarer Preis wird viele Aktivitäten, an die wir uns gewöhnt haben, verteuern. Es wird ein politischer Kraftakt werden, dies national wie global durchzusetzen.



Dennoch erscheinen vor diesem Hintergrund alle Versuche, die Menschen zu ändern, sie zu gängeln und ihnen Technologien und Konsummuster vorschreiben zu wollen, unvernünftig – und vor allem – wesentlich schwerer durchzusetzen – zu sein. Wenn die Grünen den Klimaschutz ernst meinen, nehmen sie Abstand von Umerziehungsprogrammen und setzen auf die innovativen Fähigkeiten der Vielen auf funktionierenden Märkten. Das ist in Deutschland wesentlich einfacher als im globalen Kontext.



Eines kommt hinzu: Nur wenn Klimaschutz hier gut funktioniert, ohne die Märkte funktionsunfähig und die Menschen arm und unmündig zu machen, kann man die Menschen anderswo, zum Beispiel in den Schwellenländern, überzeugen mitzumachen. Auf den drohenden Klimawandel muss man mit Geschäftsmodellen und nicht mit totalitären Ideen reagieren. Dann wird der Klimaschutz eher gelingen.