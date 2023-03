Freytags-Frage: Können wir den Niedergang unseres Landes noch stoppen?

Heute sieht es so aus, als ob die Sklerotisierung des Kontinents und insbesondere Deutschlands sogar noch weiter fortgeschritten ist, als es Mitte der 1980er Jahre der Fall war. Nach 16 Jahren politischen Attentismus und Verweigerung von Gestaltungswillen wirkt das Land gelähmt wie noch nie. Wen man auch fragt, man hört Klagen über Klagen, die in dieser Schärfe selbst in einem Land wie Deutschland, in dem man gerne klagt, so noch nicht gehört wurden. Oftmals sieht man nur noch ein Abwinken oder hört zynische Kommentare, wenn man auf eine Schwierigkeit hinweist. Was ist das Problem? Beziehungsweise: Was sind die Probleme? Einige Beispiele können die Problemlage deutlich machen.