Wenn diese Lesart stimmt, dann würde auch ein deutscher, stabilitätsorientierter Notenbankpräsident wenig helfen. Ganz im Gegenteil muss man befürchten, dass sich an der EZB-Politik nichts ändern würde, wenn die Regierungen in der Eurozone mehrheitlich nicht bereit wären, langfristorientierte und rationale Wirtschaftspolitik zu betrieben. Die Geldpolitik würde so weitermachen; die Probleme blieben bestehen und verstärkten sich, da die niedrigen Zinsen genau die Sparer träfen, die in den nächsten zwanzig Jahren in den Ruhestand gehen und sich sinkenden Rentenauszahlungen gegenübersehen. Und dies nicht nur, aber auf jeden Fall auch, in Deutschland. Dann wäre ein deutscher EZB-Präsident diskreditiert und Kritik aus Deutschland an der Geldpolitik wäre unglaubwürdig.