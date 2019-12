2. Eine zweite Möglichkeit ist die Umsetzung der Jamaika-Koalition, die im Herbst 2017 nicht zustande kam. Diese Option ist auch eher unwahrscheinlich, denn dann müsste die CDU einerseits befürchten, dass die Grünen die Partei innerhalb der Koalition vor sich hertreiben würde. Der konservative Markenkern würde vermutlich noch weiter beschädigt, und die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) könnte noch dreister behaupten, sie sei eine bürgerliche Partei. Die Ränder würden vermutlich stärker. Auf der anderen Seite stellt dieses Szenario ein hohes Risiko für die Grünen dar, falls sie ihre vollmundigen Politikvorstellungen nicht im Ansatz umsetzen können und in der Folge an Zustimmung verlören. Für die Freien Demokraten (FDP) ist in dieser Gemengelage wohl weiterhin nicht viel zu gewinnen. In zwei Jahren kann man mit Rationalität und Sinn für das Machbare in dieser aufgeheizten Stimmung und mit zwei Partnern, die zum „Liefern“ verdammt wären, nicht viel bewegen.