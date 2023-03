Das deutsche Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, auch Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz genannt, ist nun zwei Monate in Kraft. Ähnliche Gesetze in anderen Ländern haben bereits eine längere Geschichte. Insgesamt nehmen die Bemühungen der westlichen Gesetzgeber, die heimischen Unternehmen zu disziplinieren und ihnen die Einhaltung von Menschenrechten, Arbeits- und Umweltstandards entlang ihrer kompletten Wertschöpfungskette nahezulegen, wenn nicht vorzuschreiben, Fahrt auf. In der Europäischen Union (EU) schreiten die Überlegungen zu einer europäischen Lieferkettenrichtlinie voran.