Müssen wir China fürchten?

In den vergangenen Monaten häufen sich die ängstlichen Stimmen, die vor China warnen. Die fürchten, dass China an Macht gewinnt, die Technologieführerschaft in vielen Bereichen übernimmt und sich aggressiv gegenüber anderen Staaten behauptet. Das Reich der Mitte, so die Angst, will seine Führungsposition aus dem Mittelalter wieder einnehmen. Und in der Tat gibt es Anzeichen für eine aggressivere Haltung Pekings.