In den vergangenen Jahren ist es der Welt materiell immer besser gegangen; das gilt vor allem für die OECD-Länder. Als Konsequenz rückten Gesundheits- und Umweltrisiken zunehmend in den Vordergrund, weil andere Lebensrisiken – wie Arbeitslosigkeit oder Armut – an Bedeutung verloren. In den letzten Jahren ging es uns also so gut, dass wir das Gesundheitsrisiko sehr hoch gewichten konnten. Das war in der Vergangenheit nicht so; denkt man etwa an die Atemwegsprobleme in Industriegebieten bis in die 1980er Jahre, den schlechten Arbeitsschutz bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts oder die große Anzahl an Verkehrstoten bis zur Einführung der Gurtpflicht. Damals hat die Gesellschaft diese Risiken offenbar akzeptiert. Es ist nur zu begrüßen, dass dies nicht mehr nötig ist – oder war.