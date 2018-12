So wie die Kohle noch vor dreißig Jahren gefeiert wurde, wird sie heute verteufelt, wobei die Braunkohle noch schlechter wegkommt als die Steinkohle. Manchen Umweltschützern kann es gar nicht schnell genug gehen, bis wir gänzlich ohne fossile Brennstoffe auskommen. Selbst modernste Kohlekraftwerke werden kaum mehr genehmigt und entsprechend von der Energiebranche in Deutschland nicht mehr geplant. Das hat dann den etwas absurden Nebeneffekt, dass wir eben nicht die modernsten Technologien, sondern alte, wesentlich umweltschädlichere Kohlekraftwerke einsetzen.



Außerdem verlieren wir die Technologieführerschaft, wie übrigens zuvor schon in der Atomenergie. Dies ist überaus kurzsichtig, da nicht alle Regierungen den deutschen Ehrgeiz bei der Beendigung des fossilen Zeitalters an den Tag legen. Sowohl der amerikanische als auch der polnische Präsident beispielweise haben sich klar für die Weiternutzung der Kohle ausgesprochen. Das wird keine Umwelthilfe stoppen können, sei sie noch so bewegt!