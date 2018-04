Freytags-Frage: Müssen wir mehr in die äußere Sicherheit investieren?

• Da sind die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, in gewisser Weise auch eine Bedrohung für uns, weil von ihnen ungeregelte Wanderungsbewegungen ausgehen.

• Eine große Bedrohung sind fanatische Gotteskrieger, die jeden in ihrem Sinne Ungläubigen verfolgen und töten. Sie tragen den Krieg mittels Terrorattacken nach Europa, wie in den Metropolen schmerzhaft zu erleben war.

• Und da ist die russische Regierung (und nicht DIE Russen), die seit Jahren mehr oder weniger offen den Westen angreift und provoziert. Meistens ist es schwer, die russische Urheberschaft zu belegen. Häufig jedoch gelingt es, vor allem wenn es sich um Cyberattacken handelt, die zunächst gegen Estland gerichtet waren, sich aber nun auch gegen andere westliche Länder richten. Die Annexion der Krim und der Krieg in Georgien sowie große Militäraufmärsche an den baltischen Grenzen Russlands sind weitere Belege für die aggressive Haltung des Kreml.