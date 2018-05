Die gegenwärtige Situation in marktwirtschaftlich orientierten Demokratien ist in der Tat suboptimal – es bedarf einer Reform der marktwirtschaftlichen Ordnung in den meisten OECD-Ländern. Ökonomisch müssen die zum Teil vermachteten Märkte wieder geöffnet werden, die Rolle globaler Unternehmen muss zurechtgestutzt werden und der Mittelstand muss an Bedeutung gewinnen. Politisch geht es darum, die Menschen in die Lage zu versetzen, diesen Strukturwandel zu bewältigen und eventuelle Brüche im Leben, vor denen niemand mit Sicherheit geschützt werden kann, zu meistern.