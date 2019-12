14. Das wäre aber nötig, wenn die schon lange anvisierte Digitalisierung wirklich an Fahrt gewinnen sollte. Es wird damit gerechnet, dass die konsequente Nutzung digitaler Technologien etwa ein Fünftel zum heutigen Stromverbrauch (etwa 640 TWh) hinzufügen würde. Wie dies bewerkstelligt werden soll, wenn parallel in den nächsten 20 Jahren etwa die Hälfte der Kapazität (nämlich die fossilen Kraftwerke) vom Netz genommen werden sollen, ist noch nicht geklärt. Hier herrscht eine erstaunliche Gelassenheit in politischen Kreisen.



15. Schließlich gibt die Wirtschaftspolitik Anlass zur Unruhe, und zwar gleich aus mehreren Gründen.