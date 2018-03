Dieselfahrverbote: Retten Fahrverbote die Umwelt?

Betrachten wir zunächst die ökologische Nachhaltigkeit: Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Innenstädten mögen für bessere Luft sorgen, allerdings sind sie keineswegs die einzige Quelle für Feinstaub und Stickoxide. An vielen Arbeitsplätzen herrscht offenbar schlechtere Luft. In Hafenstädten zum Beispiel pusten große Schiffe wesentlich mehr Schadstoffe als der Straßenverkehr in die Luft. Wollen wir Kreuzfahrtschiffe deshalb in Hafenstädten verbieten? Außerdem ist die Konzentration an Stickoxiden in den deutschen Städten seit 1990 deutlich gefallen. Das liegt auch daran, dass die Dieseltechnologie wesentlich verbessert wurde. Eine Verteufelung des Dieselmotors könnte letztlich zu einer Verschlechterung der Luftqualität führen, wenn nämlich die CO2-Emissionen durch Benzinmotoren bzw. die Kraftwerke, die den für Elektromobilität benötigten Strom produzieren, zunehmen.