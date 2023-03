Man erkennt, dass eine vordergründig einleuchtende Maßnahme (Verbot von „Dreckschleudern und Klimakillern“) eine Reihe von unbeabsichtigten Problemen erzeugt, die nur in Kauf nimmt, wer nicht rational an das Problem Klimawandel herangeht. Mit dieser Sturheit gefährdet die Bundesregierung überdies das heimische Klimaziel, denn es ist klar, dass gegen breite Teile der Bevölkerung keine Klimapolitik möglich ist – es sei denn, man schafft die Demokratie mit dem Wohlstand gleich mit ab. Gedanken in diese Richtung braucht man den Akteuren der Bundesregierung nicht zu unterstellen.