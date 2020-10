Aber besonders die Corona-Prämie muss den Beschäftigten zum Beispiel der Reisbranche, in Restaurants oder Hotels wie Hohn vorkommen. Während des Lockdowns hatten auch Beschäftigte in Kitas oder zum Beispiel in Kfz-Zulassungsstellen weniger zu tun als vorher – sie werden aber nicht entlassen. Beamte in den Ministerien hatten vermutlich genauso viel Arbeit wie ohne Corona, aber ebenfalls kein Risiko. Womit sie sich eine Prämie verdient haben, bleibt das Geheimnis der Tarifpartner. Das gilt übrigens auch für Landesbeamte, also auch für Professoren.