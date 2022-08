Zunächst sorgte der Ausbruch der Pandemie im Dezember 2019 und die recht schnelle Verbreitung des Virus in der Welt samt Lockdown dafür, dass die Wirtschaft überall ins Stocken geriet. In Wellen hat sich dies wiederholt. Lieferketten sind nach wie vor unterbrochen, viele Produktionsprozesse sind zum Erliegen gekommen. Nur langsam erholt sich beispielsweise die Unterhaltungsbranche. Schon fürchten sich viele – vor allem in der Politik – vor dem Herbst und einer neuen Ansteckungswelle. Als Konsequenz hat das Kabinett in dieser Woche ein neues Infektionsschutzgesetz vorgestellt, das die Möglichkeiten strengerer Auflagen und eine umfassende Maskenpflicht vorsieht, allerdings mit der absurden Ausnahme, dass Teilnehmer des Public Viewing von Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wohl keine Masken tragen müssen – Brot und Spiele der besonderen Art!