Dass er ist nicht getan hat, zeigt, dass ihm die Idee, Andersdenkende und Gewinner eines ihm offenbar nicht genehmen Systems auszusortieren, nicht fremd ist. Damit ist ihm aber die Demokratie fremd, denn in der Demokratie werden die „Anderen“ weder erschossen noch in Arbeitslager gesteckt. Hier kann man eine Gemeinsamkeit mit Björn Höcke feststellen, der ebenfalls damit gedroht hat, im Falle der Machtergreifung Andersdenkende in der Presse und anderswo mit einer Sonderbehandlung zu bedenken.

Es ist deshalb noch lange nicht sicher, ob sich die moderaten und eindeutig demokratisch orientierten Vertreter der Linkspartei, wie eben der thüringische Ministerpräsident, der sich in ungewöhnlich und wohltuend scharfer Weise von seinem Parteivorsitzendem distanziert hat, am Ende durchsetzen werden. Sie scheinen zwar noch in der Mehrheit zu sein. Aber es scheint nicht ausgeschlossen zu sein, dass die Linkspartei sich immer weiter von der demokratischen Grundordnung entfernen wird.