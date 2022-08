Dabei ist es eindeutig, dass die Verantwortung für diese Bereiche zuvorderst eine staatliche sein muss. Das heißt nicht, dass Unternehmen in ihren Niederlassungen im Ausland Menschenrechtsverstöße zulassen dürfen, auch wenn der Staat selbst Menschenrechte systematisch verletzt. Es wird die Unternehmen aber überfordern, zum Beispiel in China Menschenrechte anzumahnen. Vermutlich werden deutsche Unternehmen in Zukunft wesentlich zurückhaltender in Ländern mit fragwürdigen Praktiken hinsichtlich der Menschenrechte und der Umwelt auftreten. Das kann man begrüßen oder nicht – es wird sicherlich darüber eine intensive Diskussion notwendig werden, auch angesichts der jüngsten Entwicklungen in Europe aber auch in Asien. Ob ein Rückzug deutscher Unternehmen aus solchen Staaten den Menschenrechten dort zur Umsetzung verhelfen würde, kann bezweifelt werden.