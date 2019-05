Vor einigen Tagen forderten Abgeordnete der Christlich-Demokratischen Union (CDU) in einem Schreiben an die Bundeskanzlerin Sonderregeln für die ostdeutschen Kohleregionen. Mit dem geplanten Kohleausstieg in knapp 20 Jahren wären die Regionen einem abrupten Strukturwandel ausgesetzt, der mit den geplanten Fördergeldern von 40 Milliarden Euro (für die Kohleregionen in Ost und West) nicht bewältigt werden könnte. Insbesondere fehle es an Anreizen für die private Wirtschaft.