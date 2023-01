Freytags-Frage: Sind wir wirklich fit für die Energiewende?

So wurde kürzlich etwa bekannt, dass eine große deutsche Unternehmung den Auftrag erhalten hat, für 4 Milliarden Euro zwei Konverterplattformen für auf See erzeugten Windstrom, um diesen von Wechselstrom in Gleichstrom umzuwandeln, was Energieverluste bei der Übertragung nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen minimiert. Es geht um insgesamt 4 Gigawatt; das ist pro Plattform doppelt so viel wie bisher von der größten existierenden Anlage produziert. Das Problem ist, dass es in Deutschland keine Werft gibt, die die Plattform produzieren könnte, obwohl bei den von der Bundeswehr übernommenen MV-Werften in Rostock ungenutzte Kapazität vorhanden, die ein Unternehmen zur Produktion ebendieser Plattformen von der Bundeswehr pachten wollte. Allein das Verteidigungsministerium gab das Gelände nicht her, obwohl auch die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern stark dafür wirbt.