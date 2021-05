Die Abwanderung hätte viertens zur Folge, dass in Europa Arbeitsplätze gefährdet werden. Klimaschutz wäre dann scheinbar nur noch zu hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten möglich. Dies wiederum würde die Akzeptanz des Klimaschutzes in Europa gefährden. Ein Teufelskreis droht dann, der sowohl das Klima als auch den europäischen Wohlstand bedroht. Die Folgen mag man sich nicht ausmalen.



Fünftens droht mit der Abwanderung der Unternehmen, dass das Urteil schnell substantiell irrelevant wird. Denn in anderen Jurisdiktionen gelten Gebote oder Verbote, die in Europa ausgesprochen werden, nicht. Das Problem dürfte dann sein, dass die Unternehmen sich Standorte aussuchen, in denen das Klimabewusstsein und die Umweltauflagen geringer sind. Es wird also genauso viel wie vorher produziert, allerdings ohne eine Selbstverpflichtung zur Reduktion der Emission und im Dissens zwischen Europa und den neuen Gastgeberländern der europäischen Unternehmen.