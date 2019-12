Dabei hat sich die SPD in den wesentlichen Fragen gegen den größeren Koalitionspartner, die Christdemokraten (CDU) und Christsozialen (CSU) systematisch durchgesetzt, so zuletzt bei der Umsetzung der Grundrente. Gerade dies hat in der CDU so viel Unwillen hervorgerufen, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die Gelegenheit zum Teilrückzieher genutzt und die vorbehaltlose Bestätigung der GroKo auf dem bevorstehenden Parteitag der SPD am Wochenende in Berlin zur Vorbedingung für die parlamentarischen Bestätigung des Kompromisses zur Grundrente gemacht hat. Sie hat dies quasi in einem Nebensatz bei ihrem Truppenbesuch in Afghanistan fallen gelassen und so die Schuld für den möglichen Bruch der GroKo schon mal ins Willy-Brandt-Haus verlagert.