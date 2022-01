Die Leser mögen sich fragen, was an diesen Fällen so wichtig ist, dass sie hier diskutiert werden. Der zweite Fall ist recht klar. Denn viele der befragten wohlhabenden Deutschen sind durch unternehmerisches Handeln so reich geworden beziehungsweise haben ein Familienunternehmen geerbt und führen es weiter. Sie sind damit ein Teil des Rückgrats der deutschen Wirtschaft und schaffen in der Summe Millionen Arbeitsplätze. Ihnen wird mit Missgunst und Neid begegnet; viele Akteure in der Politik reden überaus geringschätzig von „Reichen“ und überbieten sich mit Forderungen, diese zu schröpfen. Um es klarzustellen: Niemand soll privilegiert werden. Es soll auch nicht einem überbordenden Luxus das Wort geredet werden; hier geht es um unternehmerisch erarbeiten Wohlstand.