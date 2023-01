Freytags-Frage: Tut die Regierung genug gegen den Fachkräftemangel?

Ohnehin ist Flexibilität ein wichtiges Stichwort hier. Es wäre wohl im Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, flexible Arbeitszeitmodelle – gerade für Ältere – anzuwenden, um so den Mangel an Fachkräften möglichst effizient sowie zeit- und kostensparend zu überwinden. Statt mehr sollte die Regierung lieber weniger regulieren. Dies gilt umso mehr, als dass in Zeiten der Arbeitskräfteknappheit die Unternehmen es sich schlicht nicht leisten können, ihre Arbeitnehmer schlecht zu behandeln, also nur gering zu entlohnen oder sie in irgendeiner Weise zu schikanieren.