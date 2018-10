So war es auch im Falle des Braunkohleabbaus in Nordrhein-Westfalen, speziell im Hambacher Forst. Die damalige rot-grüne Landesregierung hatte sich auf den Kompromiss geeinigt, dass dieses Stück Wald gerodet und in den Braunkohlabbau einbezogen werden sollte; gleichzeitig wurde das Ende des Abbaus und der Verstromung der Braunkohle avisiert. Umweltverbände waren nicht einverstanden, klagten und bekamen nicht Recht. Die Rodung des Waldes war durch Räumungsarbeiten schon vorbereitet worden und hatte bereits vor wenigen Tagen begonnen. Eine letzte Klage aber verhinderte diese Rodung am vergangenen Wochenende. Sie ist für zwei Jahre mindestens ausgesetzt.