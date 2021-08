Keines dieser Problemfelder ist trivial, alle erfordern Entscheidungen, die nicht ohne Kosten bleiben. Immer sind Zielkonflikte angelegt. Kompromisse werden notwendig werden. Wahlversprechen können selten unverändert eingelöst werden. Aber wer ernsthaft anstrebt, Regierungsverantwortung zu übernehmen, sollte in der Lage sein, Flagge zu zeigen und klare Aussagen zu schwierigen Themen zu treffen. So zu tun, als sei alles in Ordnung und wir könnten in der Zukunft einfach so bräsig weitermachen, wirkt nicht nur unfähig, sondern ist auch unredlich. Die Bürger haben mehr verdient. Wir brauchen jetzt sechs Wochen konstruktiven Streit!



