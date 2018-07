Darin könnte ein Grund für die Zurückhaltung privater Investoren liegen; ein weiterer Grund liegt auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes, also in der Altersstruktur der Beschäftigten sowie in der Qualifikationsstruktur der Jugend. Außerdem zahlen die Deutschen extrem hohe Steuern. Durch die Steuerreform in den Vereinigten Staaten (USA) werden die Probleme unzureichender Investitionen hierzulande nochmals verschärft.