Was der Diskussion fehlt, ist hingegen eine Wissensbasis über die Funktionsweise der Marktwirtschaft. Viel zu wenige Bürger verstehen Märkte und begreifen, dass viele Probleme des modernen Kapitalismus in Deutschland – aber auch anderswo – hausgemacht sind. Es liegt Staatsversagen in dem Sinne vor, dass die Regierungen Marktmacht – gerade im digitalen Sektor – zu wenig beschränken und den riskanten Wetten mancher Finanzmarkteure zu wenig entgegenzusetzen haben. Diese Probleme lassen sich nicht mit Verstaatlichung lösen, denn dieselben Politiker, die private Akteure nicht in ihrem Fehlverhalten kontrollieren, werden bei staatlichen Akteuren nicht besser handeln.