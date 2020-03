Die Demokratie in Europa steckt in einer Krise. Dies gilt zunächst für die Länder, in denen zunehmend illiberale Politik vorgenommen wird. In Ungarn schaltet Präsident Orban die Presse gleich und kujoniert die Wissenschaft. In Polen versucht die Regierung gar, sich die Justiz gefügig zu machen. In der Türkei schaltet und waltet Präsident Erdogan, wie er will. In allen Ländern wird argumentiert, die Mehrheit hätte für die Regierung gestimmt, und nun hätte die Regierung eben das Recht, ihre und die Mehrheitsinteressen durchzusetzen.