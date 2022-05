Stattdessen sind in den vergangenen Jahren sehr viele Mietwohnungen zum Kauf angeboten worden, anstatt sie zu vermieten. Untersuchungen zeigen, dass es in Berlin deutlich weniger Angebot (gemessen an Inseraten im Verhältnis zur Einwohnerzahl) gibt als in anderen deutschen Großstädten.



Lesen Sie auch: Hauen und Stechen um Wohnungen in Berlin



Die Gründe für die Zurückhaltung sind in erster Linie in der Berliner Wohnungspolitik zu suchen. Zu nennen sind der Mietendeckel, der Milieuschutz, die Weigerung, ausreichend Bauland auszuweisen, und die Enteignungspläne von Teilen der Regierung. Hinzu kommen noch weitere Pläne insbesondere der Linkspartei, in den explizit davon die Rede ist, Sand ins Getriebe des Wohnungsmarktes zu streuen, um das Geschäftsmodell Wohnung für Großunternehmen, aber auch für mittelständische Anbieter (wie ich einer gewesen wäre) zu verhageln.