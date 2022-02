Das ist laut Koalitionsvertrag durchaus möglich. Überhaupt sollte die Bundesregierung die bisherige Subventionspraxis in Deutschland auf den Prüfstand stellen, denn – wie hier schon mehrfach angemerkt – machen die Subventionszahlungen an die Wirtschaft hierzulande regelmäßig mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Anders gewendet: In jeder Woche arbeitet jeder Mensch in Deutschland durchschnittlich zwei Stunden dafür, dass anderen Leuten Geld ohne Gegenleistung ausgezahlt wird. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass vor allem schwächelnde und große Unternehmen subventioniert werden – es sind eben nicht die dynamischen Geschäftsmodelle, die so unterstützt werden, sondern alte, strukturschwache Sektoren und Unternehmen. Die neue Regierung könnte jetzt Pflöcke einrammen, denn sie hat ein Programm mit dem Fokus auf Modernisierung der Bundesregierung aufgestellt. Die Koalitionäre wollen, so erinnern wir uns, mehr Fortschritt wagen. Der Subventionsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zeigt, wie fortschrittsfeindlich das Subventionsunwesen des Landes in der Realität ist.