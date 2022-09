Fasst man das alles zusammen, so spricht nicht viel dafür, direkt in den Preismechanismus einzugreifen. Sozial gerechter, effizienter und ökologisch effektiver ist es, den Preismechanismus wirken zu lassen – das heißt die Anreize hoher Preise für Anbieter und Nachfrager zu technischem Fortschritt zu nutzen – und durch gezielte Ausgleichszahlungen an die am stärksten betroffenen und ärmsten Haushalte die sozialen Härten abzufedern. Für die Unternehmen wie zum Beispiel Handwerksbetriebe, deren Stromkosten stark gestiegen sind und so die Gewinn- und Verlustrechnung verhageln, bieten sich großzügige, mehrjährige Regeln zum Verlustvortrag und -nachtrag. So kann man auch ohne direkten Eingriff in die Preisbildung die negativen Konsequenzen abrupt und nicht durch diese Gesellschaft verursachten Preiserhöhungen einigermaßen abmildern. Die Preise können weiterhin ihre gesellschaftliche Funktion erfüllen.



Lesen Sie auch, wie ein Stromhändler berichtet: „Jetzt bekommen viele Firmen wirklich Panik“