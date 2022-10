Allerdings wird der Ton innerhalb der Grünen beziehungsweise zwischen den Grünen und den sogenannten Klimaaktivisten rauer. Letztere sind offenbar der Meinung, jeglicher Kompromiss in Fragen des Klimaschutzes sei abzulehnen. Alles sei dem Klimaschutz zu unterwerfen. Das zeigt sich am Beispiel einer jungen Ärztin, die vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vorgestellt wurde. Sie gab ihren Beruf auf, weil sie der Meinung ist, der Menschheit mehr damit dienen zu können, den Braunkohlebergbau in Lützerath zu verhindern, als eine Tätigkeit in einem Krankenhaus aufzunehmen. Abgesehen davon, dass der Sinn des Braunkohlekompromisses grundsätzlich hinterfragt werden kann, würde man denken, dass die Gesellschaft die Aktivistin lieber in ihrem Beruf sähe als auf Bäumen.