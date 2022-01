Freytags-Frage: Warum ist die Bundesregierung so nachgiebig im Umgang mit Russland?

Während die russische Armee an der ukrainischen Grenze ihre Kräfte weiter massiert und die russische Regierung von dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis (NATO) sowie von Finnland und Schweden weiterhin Unmögliches verlangt, hält sich die Bundesregierung – mit Ausnahme der Außenministerin – seltsam bedeckt. Man hört vornehmlich aus den Reihen der Sozialdemokraten (SPD) Beschwichtigungsphrasen und Ermahnungen, die russischen Befindlichkeiten nicht zu stören; so soll auf keinen Fall durch die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine eine Provokation Russlands erfolgen. Mit wenigen Ausnahmen scheinen sie den Aufmarsch von etwa 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine für völlig normal und nicht weiter beanstandungswürdig zu halten.