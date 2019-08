Dies kann man gut an einigen Beispielen zeigen. So zerfällt die deutsche Infrastruktur sprichwörtlich vor unseren Augen, die Politik schafft es aber nicht, die nötige Mittelumschichtung von Sozialausgaben und Subventionen zur Finanzierung von Schulen, Autobahnen, Schienennetzen oder digitaler Infrastruktur vorzunehmen. Die Sozialausgaben scheinen sakrosankt, auch weil die dort herrschenden Schwierigkeiten ignoriert werden. So verweigert sich die Rentenpolitik schon einer Analyse der Folgen der demographischen Entwicklung – die Renten seien sicher, wird uns seit Jahrzehnten erklärt. Simple Logik legt nahe, dass spätestens mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter diese Aussage so absolut nicht mehr gilt.