Mancur Olson (1932-1998)

Mancur Olson erlebte als Ökonom in den Siebzigerjahren, wie in den Industrieländern das Wirtschaftswachstum erlahmte und Inflation sich breit machte. In seinem Buch „The Rise and Decline of Nations“ erklärte er 1982, was aus seiner Sicht die Ursachen für diese Phänomene waren. Eine Interessenvertretung für die gesamte Gesellschaft zu finden, sei nahezu unmöglich. Einzelne Gruppen, die sich für ein bestimmtes Ziel zusammenschlössen – etwa Subventionen für einen Wirtschaftszweig oder protektionistische Gesetze – hätten es dagegen viel leichter. Deswegen seien Gewerkschaften oder Lobbyisten gegenüber der Gesellschaft im Vorteil.

Je länger in Staaten Friedenszeiten herrschten, desto besser vernetzten sich Berufsverbände, Lobbygruppen und Co. Dadurch nehme der Wettbewerb ab und die Gesellschaft werde mehr und mehr unproduktiv. Mit dieser Theorie erklärte Olson etwa das Wachstum in Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Siegermächte hätten die alten Netzwerke zerschlagen und die Märkte geöffnet. Im Großbritannien der Siebzigerjahre sähe man dagegen, wie gut organisierte Interessengruppen den Wettbewerb und einen Strukturwandel verhinderten.

Foto: "Mancur Olson", Licensed under Fair use via Wikipedia.

Bild: Creative Commons