So weit, so gut. Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass die Grünen – anders, als sie gerne behaupten – die Umweltpolitik in Deutschland nicht erfunden haben. Es gibt Vorläufer, zum Beispiel das Bundesumweltprogramm, das 1971 unter dem liberalen Innenminister Hans-Dietrich Genscher entstand. Noch weiter zurück reicht die praktische Umweltpolitik in Deutschland. Bereits 1913 gab es im Ruhrgebiet mit der Gründung des Ruhrverbandes die ersten Versuche, als die Wasserqualität der Ruhr und Emscher infolge der Industrialisierung immer schlechter geworden war. Allerdings war die Priorität der Umwelt in den Jahren des Aufstieges wie auch in den Jahren des Wiederaufstieges nach 1945 bei den Bürgern eher gering gesetzt. Das Umweltbewusstsein stieg erst mit steigendem Wohlstand.