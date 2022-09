Die Maßnahmen setzen jedoch ausschließlich an der Nachfrage an. Auf die Angebotsverknappung durch niedrige Gasimporte reagiert die Bundesregierung nicht oder kaum mit einer Angebotsausweitung. Leider bleibt es somit dabei, dass die Versorgung mit Strom, vor allem die Grundlast, in keinster Weise sichergestellt ist. Während in Deutschland große Anstrengungen zur Digitalisierung, Erhöhung der Elektromobilität und Nutzung der Bahn – alles Maßnahmen der Nachfrageausdehnung – in Gang sind, scheint die Stromversorgung, also das Angebot, nicht zu interessieren. Konventionelle, auf fossilen Brennstoffen basierende Stromproduktion soll langfristig korrekterweise aus dem Angebot ausscheiden, aber die zusätzliche Versorgung mit Erneuerbaren stockt seit Jahren.