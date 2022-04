Freytags-Frage: Warum sind Checks and Balances im Rechtsstaat so wichtig?

Seit Jahren versucht der amtierende Präsident und die Justiz, Zuma wegen Korruption zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist schon deswegen nicht einfach, weil Zuma tief im African National Congress (ANC) vernetzt ist. Dank seiner Tätigkeit als Geheimdienstchef des ANC während der Apartheid-Zeit scheint er ein enormes Erpressungspotential gegenüber vielen älteren Mitgliedern zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche ANC-Funktionäre, die ebenfalls stark von der Korruption unter Zuma profitiert haben. Es mangelt an internen Kontrollmechanismen in der südafrikanischen Regierungspartei. Trotzdem bestehen gute Chancen, dass Jakob Zuma am Ende wegen Korruption verurteilt wird. Dazu ist der Rechtsstaat in Südafrika zu stabil.