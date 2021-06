Bei der CDU verhält es sich anders. Sie wird vermutlich in der Regierung bleiben. Es ist nur unklar, ob als Kanzlerpartei oder Juniorpartner und ob in einer Zweier- oder Dreierkoalition. Es ist sehr wahrscheinlich und zu empfehlen, dass einige Minister ihr Amt nach der Wahl abgeben. Dennoch ist nicht zu verstehen, dass die CDU den Sozialdemokraten keinen Riegel vorschiebt, sondern deren wenig zielführenden Initiativen weitgehend folgt. Insofern bleibt die Frage unbeantwortet. Allerdings ist das Warum weniger wichtig als das Was. Es bleibt also zu hoffen, dass die CDU-Fraktion die Verabschiedung der Gesetzesinitiativen, wo immer noch möglich, verhindert. Es ist in ihrem Interesse – aber vor allem im Interesse der Bürger.



