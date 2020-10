Besonders die ärmsten Länder werden davon massiv betroffen sein. Bis 2019 gab es in den Entwicklungsländern große Erfolge in der Armutsbekämpfung; hier sind bereits jetzt Rückschläge zu verzeichnen, die bis in die nächsten Jahre wirken werden. Deshalb fordert der IWF Erleichterungen im Schuldendienst für die ärmsten Länder (einschließlich Schuldenerlass) sowie den Verzicht auf weitere Protektionsmaßnahmen. Die Daten sprechen jedoch eine andere Sprache: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben gerade die Industrieländer zahlreiche restriktive handelspolitische Maßnahmen, allen voran erhöhte Subventionen, ergriffen, wie das Team von Global Trade Alert in St. Gallen zeigt.