Denn es kann nicht in unserem langfristigen Interesse sein, wenn wir aus kurzfristigen Überlegungen heraus Geschäfte mit Putins Russland aufrechterhalten und damit bei unseren Partnern in der gesamten enorm an Reputation verlieren. Das schadet unseren mittelfristigen und langfristigen Interessen. Dann werden vielleicht andere Länder die Märkte für deutsche Unternehmen schließen oder uns bei der Verfolgung anderer Politikziele ignorieren – man denke nur an die räumliche Verteilung von geflüchteten Menschen in Europa. Insgesamt ginge es uns dann viel schlechter, unsere Interessen würden deutlich verletzt. Außerdem würden wir den Aggressor weiter stärken. Wer eine verantwortungsvolle Außenpolitik betreibt, nimmt eine längerfristige Perspektive ein und wägt Interessen gegeneinander ab.